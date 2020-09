Pressione fiscale alle stelle | in Italia è arrivata al 42 | 4% Lavoriamo per pagare le tasse

Leggi su ilparagone

(Di martedì 22 settembre 2020) Ricordiamo innanzitutto una cosa: che cosa si intende per. Laè il rapporto tra i tributi e il reddito imponibile dei contribuenti. Misura dunque la quota del reddito prelevato dallo Stato o dagli enti locali tramite imposte,e tributi. In questo momento, in, la. Questa mattina l’Istat ha presentato il consueto lavoro sui Conti economici nazionali e ha dichiarato che lacomplessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil) è risultata pari al 42,4%, in aumento rispetto al 41,8% dell’anno ...