Premio Nobel per la Pace 2020 | tra i candidati c’è Donald Trump

Ultime Notizie dalla rete : Premio Nobel

Roma, 22 set. (askanews) – La cerimonia fisica di consegna dei Premi Nobel prevista il 10 dicembre a Stoccolma è stata annullata a causa della pandemia di coronavirus, una decisione adottata l’ultima ...Per la prima volta dal 1944 non ci sarà la cerimonia per la consegna dei Nobel a Stoccolma, sostituita da un evento online, a causa della pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato la Fondazione che ...