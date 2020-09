Premio Amato Lamberti | tanti ospiti illustri al Maschio Angioino

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 24 settembre alle ore 11 presso la Sala dei Baroni deldelNazionale ‘’, il capo della Procura di Napoli, Giovanni Melillo, il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra, il primario di Anestesia dell’ospedale Monaldi di Napoli, Antonio Corcione, a cui sarà consegnato un riconoscimento speciale per il suo straordinario impegno Anti-Covid 19 dal professore Gennaro Rispoli, medico-chirurgo e direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Con loro ci sarà la giornalista e scrittrice Daniela De Crescenzo. A fare i saluti istituzionali interverranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’assessore alla Cultura Eleonora De Majo. Il ...

Ulisseonline : Napoli, a Nisida il prossimo sabato 26 settembre la settima edizione del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lambe… - pengueraffaele : Napoli, Premio Nazionale “Amato Lamberti”: la premiazione - _culture_bot : RT @Scisciano: Cultura, solidarietà, lotta alle mafie, salute: questi i temi del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” 2020: Torna… - Scisciano : Cultura, solidarietà, lotta alle mafie, salute: questi i temi del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” 20… -

