Premier League, tre positivi al Covid-19 nel West Ham: contagiato anche David Moyes (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovi casi di positività in Premier League.Cresce il numero di contagi nel calcio inglese con il West Ham che, proprio nelle scorse ore, ha riscontrato nuovi casi di positività nella sua squadra. Sono infatti in totale 3 i membri del club che non hanno superato il test del tampone a cui, gli stessi, sono stati sottoposti come da prassi. Si tratta dell'allenatore David Moyes e due calciatori: Issa Diop e Josh Cullen.Inizialmente convocati per la sfida di Coppa Carabao contro l'Hull City, i giocatori, sono stati costretti a non prendere parte alla partita dopo le indicazioni del team medico subentrate a seguito dell'esito del tampone. Esito arrivato solo durante la preparazione pre-partita del match, che sarebbe poi iniziato qualche minuto ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Nuovi casi dità in.Cresce il numero di contagi nel calcio inglese con ilHam che, proprio nelle scorse ore, ha riscontrato nuovi casi dità nella sua squadra. Sono infatti in totale 3 i membri del club che non hanno superato il test del tampone a cui, gli stessi, sono stati sottoposti come da prassi. Si tratta dell'allenatoree due calciatori: Issa Diop e Josh Cullen.Inizialmente convocati per la sfida di Coppa Carabao contro l'Hull City, i giocatori, sono stati costretti a non prendere parte alla partita dopo le indicazioni del team medico subentrate a seguito dell'esito del tampone. Esito arrivato solo durante la preparazione pre-partita del match, che sarebbe poi iniziato qualche minuto ...

