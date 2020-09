Ponticelli: la Finanza sequestra nel Lotto Zero tre pistole e decine di munizioni (Di martedì 22 settembre 2020) Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza ha sequestrato nel Lotto Zero del quartiere Ponticelli tre pistole e decine di munizioni. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, in uno stabile del famigerato Lotto Zero, nota piazza di spaccio del quartiere di Ponticelli, 3 pistole e 48 cartucce occultate all’interno … Leggi su 2anews (Di martedì 22 settembre 2020) Cronaca di Napoli: la Guardia dihato neldel quartieretredi. Il Comando Provinciale della Guardia didi Napoli ha sottoposto a sequestro, in uno stabile del famigerato, nota piazza di spaccio del quartiere di, 3e 48 cartucce occultate all’interno …

