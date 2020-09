Pomezia, mensa scolastica, l’annuncio del Comune: «Le assenze per motivi sanitari certificati saranno rimborsate» (Di martedì 22 settembre 2020) Il Sindaco e la Giunta hanno appena deliberato la riduzione delle rette dovute dalle famiglie per il Servizio di Refezione scolastica in caso di assenze per motivi sanitari certificati. La retta mensile, in caso di assenze degli studenti per malattia, sarà quindi decurtata come segue: Per i servizi di trasporto scolastico e di asilo nido comunale si applicheranno le riduzioni già previste in caso di ricovero ospedaliero anche per le assenze dovute a casi accertati COVID-19 superiori ai 14 giorni considerati i giorni di servizio nel mese. «Come già annunciato, l’Amministrazione comunale ha rivisto quanto già approvato nel 2019, adattando le procedure a questo particolare anno scolastico segnato dall’emergenza Covid-19 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Il Sindaco e la Giunta hanno appena deliberato la riduzione delle rette dovute dalle famiglie per il Servizio di Refezionein caso diper. La retta mensile, in caso didegli studenti per malattia, sarà quindi decurtata come segue: Per i servizi di trasporto scolastico e di asilo nido comunale si applicheranno le riduzioni già previste in caso di ricovero ospedaliero anche per ledovute a casi accertati COVID-19 superiori ai 14 giorni considerati i giorni di servizio nel mese. «Come già annunciato, l’Amministrazione comunale ha rivisto quanto già approvato nel 2019, adattando le procedure a questo particolare anno scolastico segnato dall’emergenza Covid-19 ...

