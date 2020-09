Pierpaolo Sileri: “Mille tifosi allo stadio sono troppo pochi” (Di martedì 22 settembre 2020) “A maggio ero contrario alla riapertura degli stadi perché secondo me era troppo presto. Però poi visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo sia giusta la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non la capienza completa dello stadio. Ritengo però che siano troppo pochi mille posti”. Lo ha detto il viceministro della salute Pierpaolo Sileri nel corso di un’intervento a Cusano Tv, in cui ha ribadito come però per la riapertura completa le tempistiche siano ancora lunghe. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “A maggio ero contrario alla riapertura degli stadi perché secondo me erapresto. Però poi visto l’andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. Ora ritengo sia giusta la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non la capienza completa dello. Ritengo però che sianopochi mille posti”. Lo ha detto il viceministro della salutenel corso di un’intervento a Cusano Tv, in cui ha ribadito come però per la riapertura completa le tempistiche siano ancora lunghe.

sportface2016 : Pierpaolo #Sileri: 'Mille tifosi allo stadio sono troppo pochi' - Agenzia_Dire : “Il vaccino Covid disponibile per tutta la popolazione non ci sarà prima del prossimo anno”, il viceministro della… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Sant’Orsola Bologna nasce l’Irccs. “Salto di qualità nella ricerca”: Salgono a cinque gli Istituti di ricover… - NurseTimes : ?? Nurse Times Sant’Orsola Bologna nasce l’Irccs. “Salto di qualità nella ricerca”: Salgono a cinque gli Istituti di… - SalvaTo76896656 : RT @val_ciarambino: FAREMO BENE E FAREMO SUBITO! Oggi insieme a me a Giugliano c’erano Sergio Costa, Pierpaolo Sileri e i nostri portavoce… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Sileri Covid, la testimonianza di Pierpaolo Sileri: "Ho visto a Wuhan con i miei occhi quello che stava succedendo" La7 Caso di Covid19 al Torino, a rischio la prossima partita di Serie A

In attesa di saperne di più, sul fronte della riapertura degli stadi al pubblico, è intervenuto Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, a Cusano Italia TV: «A maggio ero contrario, perché ...

SILERI: TRA UN ANNO

Il vaccino russo? Non ho lavori scientifici su questo per poter dire se funziona o meno". Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Cusano Italia Tv. "Non credo vi saranno problemi di ...

In attesa di saperne di più, sul fronte della riapertura degli stadi al pubblico, è intervenuto Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, a Cusano Italia TV: «A maggio ero contrario, perché ...Il vaccino russo? Non ho lavori scientifici su questo per poter dire se funziona o meno". Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a Cusano Italia Tv. "Non credo vi saranno problemi di ...