Piazza Affari rimbalza con le altre borse europee

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari che si allinea, grazie a ricoperture ed al recupero del settore bancario. Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,174. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +140 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,88%. Tra le principali borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,12%, piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,37%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,37%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,96%. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di ...

