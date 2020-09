Perché senza sua madre Edison non avrebbe cambiato il mondo

Leggi su dilei

(Di martedì 22 settembre 2020) Tutto quello di cui abbiamo bisogno, a volte, è semplicemente guardare negli occhi qualcuno che crede in noi, che ci sostiene. Le insicurezze, la paura di fallire, l’incapacità di comprendere fino in fondo che niente e nessuno può impedirci di raggiungere i nostri obiettivi, tante, troppe volte, ci fanno rinunciare a tutto. Ed è lì, dove non siamo in grado di arrivare noi, che entrano in gioco le azioni dei nostri più grandi sostenitori, amici o familiari che vedono in noi la forza e la tenacia che si nascondono dietro alla paura. Se solo potessimo vederci con i loro occhi! La storia di Thomas Alvain questo senso ci insegna molto. Non tutti sanno, infatti, che quello che oggi conosciamo come l’imprenditore e inventore statunitense che haper sempre la storia, era destinato a fallire, ...