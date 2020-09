Perché Harry Styles si trova a Napoli? Il viaggio in Italia nasconde nuova musica (Di martedì 22 settembre 2020) Harry Styles si trova nei pressi di Napoli, come emerso in rete nelle scorse ore. Il motivo della visita di Harry Styles in Italia, però, non ha nulla a che fare con qualche giorno di relax bensì ha carattere lavorativo. Nella giornata odierna emergono ulteriori dettagli sull’arrivo in Italia di Harry Styles e soprattutto sugli impegni che il cantante ha nella penisola, in Campania per l’esattezza. Harry Styles si trova in Costiera Amalfitana. L’artista è a Maiori, nel Golfo di Salerno. Lo riferisce FanPage che svela anche il motivo della viaggio di Harry Styles in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020)sinei pressi di, come emerso in rete nelle scorse ore. Il motivo della visita diin, però, non ha nulla a che fare con qualche giorno di relax bensì ha carattere lavorativo. Nella giornata odierna emergono ulteriori dettagli sull’arrivo indie soprattutto sugli impegni che il cantante ha nella penisola, in Campania per l’esattezza.siin Costiera Amalfitana. L’artista è a Maiori, nel Golfo di Salerno. Lo riferisce FanPage che svela anche il motivo delladiin ...

marsharas : RT @perchetendenza: 'Golden': Perché secondo quanto riportato da @fanpage Harry Styles si trova in queste ore in Costiera Amalfitana per gi… - _laurarognoni_ : RT @reasonhaz: Fine Line è stato classificato 491esimo nella lista dei 500 Greatest Albums of All Time di Rolling Stone sto per avere una c… - perchetendenza : 'Golden': Perché secondo quanto riportato da @fanpage Harry Styles si trova in queste ore in Costiera Amalfitana pe… - FRESHM1NDE : ma ci pensate che harry tra tutti i posti che esistono nel mondo ha scelto l’italia più precisamente la costiera am… - _zaynshugx : Ma voi ve lo immaginate Harry illuminato dalla luce del sole che tramonta e il mare dietro!? NO PERCHÉ IO SOLO AL P… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Harry Tom Felton, ecco perché Draco Malfoy avrebbe meritato un finale migliore LaScimmiaPensa.com