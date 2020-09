“Perché ha ucciso il figlio 11enne con annuncio sui social” La spiegazione è devastante

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Prima ha scritto un lungo post su Facebook, affidando le sue ultime parole disperate ai social. Era passata da poco la mezzanotte di domenica. Poi ha preso la pistola e hail, prima di togliersi la vita. Tragedia nella notte a Rivara, piccolo comune in provincia di Torino, in un’abitazione di via Beltramo. Un uomo di 47 anni, Claudio Baima Poma, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere ildi 11 anni, Andrea. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. “È l’ennesima storia di una famiglia disgregata che termina con un omicidio-suicidio in un contesto di separazione e depressione. Colpisce l’efferatezza del gesto verso un minore, che dovrebbe essere tutelato da un genitore che, invece, ne diventa il carnefice”. ...