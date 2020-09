Pedro Pereira, ecco chi è il nuovo rinforzo del Crotone (Di martedì 22 settembre 2020) Il Crotone ufficializza un grande rinforzo per la difesa: è ufficiale l’ingaggio di Pedro Pereira dal Benfica. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Portoghese, classe 1998, nonostante la giovane età è già un esperto del nostro campionato: ha giocato, infatti, con le maglie di Sampdoria (dal 2015 al 2017) e Genoa (2018-2019). Esordì nel massimo campionato nel 2015 sotto la guida dell’allora tecnico blucerchiato Walter Zenga. Pedro Pereira al Crotone (Getty Images)Non solo Pedro Pereira: tentativo per Luperto Vanta diverse presenze in tutte le nazionali minori portoghesi, dall’Under-15 all’Under-20. Terzino dotato di un’ottima tecnica e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Ilufficializza un grandeper la difesa: è ufficiale l’ingaggio didal Benfica. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Portoghese, classe 1998, nonostante la giovane età è già un esperto del nostro campionato: ha giocato, infatti, con le maglie di Sampdoria (dal 2015 al 2017) e Genoa (2018-2019). Esordì nel massimo campionato nel 2015 sotto la guida dell’allora tecnico blucerchiato Walter Zenga.al(Getty Images)Non solo: tentativo per Luperto Vanta diverse presenze in tutte le nazionali minori portoghesi, dall’Under-15 all’Under-20. Terzino dotato di un’ottima tecnica e ...

