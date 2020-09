Pd: Renzi, 'Zingaretti ha vinto partita difficile' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti escono "entrambi" rafforzati dalle elezioni regionali, "probabilmente" il segretario del Pd "ha vinto la partita più difficile, perchè tutti dicevano che avremmo perso in Toscana". Lo dice Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Giuseppe Conte e Nicolaescono "entrambi" rafforzati dalle elezioni regionali, "probabilmente" il segretario del Pd "halapiù, perchè tutti dicevano che avremmo perso in Toscana". Lo dice Matteo, ai microfoni di Radio Capital.

Fino a quando il Pd sopporterà l’egemonia M5S nel governo Conte?

Solo colpa di Matteo Renzi e della sua vocazione ... Quel rimpasto più volte evocato, ma sempre negato, prenderà forma? Oppure Nicola Zingaretti, novello Quinto Fabio Massimo, continuerà a far finta ...

