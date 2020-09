Pd Piemonte: “Elezioni ci dicono che siamo perno dell’alternativa alle destre” (Di martedì 22 settembre 2020) “Il Partito Democratico del Piemonte si congratula con i candidati sindaci e tutti i candidati del centro sinistra, iscritti o simpatizzanti, che si sono battuti per il buon governo delle loro città e dei loro paesi”, con una nota stampa Paolo Furia, Segretario PD Piemonte e Maurizio Perinetti, Responsabile Enti Locali PD Piemonte, si congratulano per il risultato delle amministrative.“In particolare siamo felici per la vittoria netta di Paolo Montagna a Moncalieri, quinta città del Piemonte e Pasquale Mazza a Castellamonte, ma anche per i risultati di Rossana Schillaci a Venaria, Steven Palmieri ad Alpignano e Luca Ballerini a Valenza: spetta loro un importante battaglia al ballottaggio”. Spiegano Furia e Perinetti che “si tratta di risultati ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 settembre 2020) “Il Partito Democratico delsi congratula con i candidati sindaci e tutti i candidati del centro sinistra, iscritti o simpatizzanti, che si sono battuti per il buon governo delle loro città e dei loro paesi”, con una nota stampa Paolo Furia, Segretario PDe Maurizio Perinetti, Responsabile Enti Locali PD, si congratulano per il risultato delle amministrative.“In particolarefelici per la vittoria netta di Paolo Montagna a Moncalieri, quinta città dele Pasquale Mazza a Castellamonte, ma anche per i risultati di Rossana Schillaci a Venaria, Steven Palmieri ad Alpignano e Luca Brini a Valenza: spetta loro un importante battaglia al ballottaggio”. Spiegano Furia e Perinetti che “si tratta di risultati ...

