Pasquale Zagaria | la mente economica dei Casalesi | torna in carcere

AGI - Pasquale Zagaria, 60 anni, fratello di Michele, l'ex 'primula rossa' della fazione omonima dei Casalesi, torna in carcere. Il boss ora è di nuovo al 41 bis nell'istituto di pena milanese di Opera, dopo essere stato scarcerato a Sassari ad aprile scorso e aver ottenuto i domiciliari in casa di un parente a Brescia per effetto della circolare del Dap del 21 marzo scorso che, in piena pandemia, disponeva particolari attenzioni per i detenuti che avessero patologie o età che li mettevano a rischio; tra i 498 che ne hanno usufruito molti nomi eccellenti della criminalità organizzata e non, compreso il sessantenne che era malato da tempo, con una diagnosi di neoplasia arrivata a ottobre 2019.

