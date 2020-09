Parma | annunciato l’avvio dell’iter per la ristrutturazione del Tardini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 settembre 2020) Il Comune dihal’avvio dell’iter per ladello stadioattraverso il proprio sito ufficiale Il Comune dihaattraverso il proprio sito ufficiale l’avvio dell’iter per ladello stadio. Ecco il comunicato: «Si comunica che nei giorni scorsi è stato depositato formalmente un progetto didello stadio comunale Ennioda parte della società Progetto Stadiosrl e che tale deposito, ai sensi della Legge 147/2013 modificata con il DL 185/2015 (cosiddetta “Legge Stadi”), ha dato il via all’iter – autorizzativo. Nei prossimi giorni ...