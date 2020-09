Paolo Carra nuovo comandante dei Nas

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020) Cambio della guardia al vertice del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Il Generale di Corpo d’Armata Adelmo Lusi, al vertice della Specialità dal giugno 2017, viene sostituito dal Generale di Divisione, che assume ilincarico dopo aver prestato, negli ultimi tre anni, servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa in qualità di Capo Ufficio Generale Affari Giuridici e consulente giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il passaggio di consegne, oggi negli uffici di viale dell’Aeronautica, ha visto la partecipazione del ministro della Salute Roberto Speranza che, nel dare il benvenuto al, ha ringraziato Lusi per il suo operato, sottolineando l’impegno profuso dal Reparto speciale dell’Arma nella Tutela ...