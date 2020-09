Paola Ferrari, altra bordata a Diletta: “L’immagine stereotipata della Barbie, cavoli suoi!” (Di martedì 22 settembre 2020) Paola Ferrari, giornalista sportiva, si è espressa nuovamente in merito a Diletta Leotta nell'ambito di un intervento sulle giornaliste sportive a Storie Italiane su Rai Uno: "Diletta, bellissima ragazza, è protagonista e magari un domani ne prenderà anche gli svantaggi con il suo grandissimo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo, tra virgolette, dell'immagine della donna che si occupa di calcio un'immagine stereotipata di Barbie che speravamo aver cancellato. Per me l'immagine del calcio sono le ragazze della nazionale femminile. Una bella ragazza... si pensa che il mondo del calcio e dello sport sia degli uomini. Un'immagine così forzatamente propensa a piacere agli uomini, perché quello è ... Leggi su golssip (Di martedì 22 settembre 2020), giornalista sportiva, si è espressa nuovamente in merito aLeotta nell'ambito di un intervento sulle giornaliste sportive a Storie Italiane su Rai Uno: ", bellissima ragazza, è protagonista e magari un domani ne prenderà anche gli svantaggi con il suo grandissimo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo, tra virgolette, dell'immaginedonna che si occupa di calcio un'immaginediche speravamo aver cancellato. Per me l'immagine del calcio sono le ragazzenazionale femminile. Una bella ragazza... si pensa che il mondo del calcio e dello sport sia degli uomini. Un'immagine così forzatamente propensa a piacere agli uomini, perché quello è ...

