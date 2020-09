Padri assassini, il bacio della buonanotte prima di uccidere (Di martedì 22 settembre 2020) È successo di nuovo, a meno di tre mesi di distanza dall’omicidio dei gemelli Elena e Diego, un altro padre spinto dall’odio e dalla sete di vendetta nei confronti della ex compagna, ha tolto la vita al proprio figlio di undici anni. Sparandogli. Andrea era nel suo letto, dormiva e magari stava sognando le moto, quella passione che il padre, prima di trasformarsi in assassino, gli aveva trasmesso. Dopo averlo ucciso, ha rivolto la pistola, detenuta illegalmente, contro sé stesso suicidandosi, non prima però di aver annunciato le sue intenzioni con un lungo messaggio su Facebook, calcolando bene i tempi, tra la confessione e l’omicidio, in modo tale che nessuno potesse impedirgli di portare a termine il suo piano diabolico. Un copione già visto, quello del padre padrone, del compagno ... Leggi su dilei (Di martedì 22 settembre 2020) È successo di nuovo, a meno di tre mesi di distanza dall’omicidio dei gemelli Elena e Diego, un altro padre spinto dall’odio e dalla sete di vendetta nei confrontiex compagna, ha tolto la vita al proprio figlio di undici anni. Sparandogli. Andrea era nel suo letto, dormiva e magari stava sognando le moto, quella passione che il padre,di trasformarsi in assassino, gli aveva trasmesso. Dopo averlo ucciso, ha rivolto la pistola, detenuta illegalmente, contro sé stesso suicidandosi, nonperò di aver annunciato le sue intenzioni con un lungo messaggio su Facebook, calcolando bene i tempi, tra la confessione e l’omicidio, in modo tale che nessuno potesse impedirgli di portare a termine il suo piano diabolico. Un copione già visto, quello del padre padrone, del compagno ...

La depressione, il post su Facebook e l'orrore: storia di una tragedia che (forse) si poteva evitare

Andrea non aveva colpe, innocente e fragile, come tutti i bambini della sua età, ha pagato con il prezzo più alto i dissidi tra i suoi genitori e i problemi del padre che, secondo i primi accertamenti ...

