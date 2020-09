Pacco avvelenato per Trump: scatta la perquisizione (Di martedì 22 settembre 2020) È stata condotta nei pressi di Montreal dalla polizia canadese, probabilmente in casa della principale sospettata. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) È stata condotta nei pressi di Montreal dalla polizia canadese, probabilmente in casa della principale sospettata.

MediasetTgcom24 : Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada #donaldtrump - FlorianaMissori : RT @MediasetTgcom24: Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada #donaldtrump - thewaterflea : RT @MediasetTgcom24: Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada #donaldtrump - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada #donaldtrump - MediasetTgcom24 : Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada #donaldtrump -

Ultime Notizie dalla rete : Pacco avvelenato Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada TGCOM Regalo al veleno per Donald Trump

sarebbe lei l'autrice del 'presente', ma anche di altre lettere avvelenate inviate a più indirizzi in Texas Una unità specializzata della polizia federale canadese ha condotto una perquisizione nella ...

Pacco avvelenato a Trump: perquisizioni in Canada

Una unità specializzata della polizia federale canadese ha condotto una perquisizione nella regione di Montreal in relazione al pacco contenente una sostanza tossica indirizzato al presidente degli ...

sarebbe lei l'autrice del 'presente', ma anche di altre lettere avvelenate inviate a più indirizzi in Texas Una unità specializzata della polizia federale canadese ha condotto una perquisizione nella ...Una unità specializzata della polizia federale canadese ha condotto una perquisizione nella regione di Montreal in relazione al pacco contenente una sostanza tossica indirizzato al presidente degli ...