(Di martedì 22 settembre 2020)è ildi. Sostenuto da Lega e La Civica, ha battuto nell’ordine Sabrina Banfi diDemocratica, Andrea Azzalin di Promuoveree Daniele Ceolin di2020. L’affluenza al voto per le comunali adè stata del 66%, con un aumento 8 % in più rispetto alle… td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, il: iproviene da Il ...

ilNotiziarioInd : Origgio, il nuovo sindaco è Evasio Regnicoli: i risultati delle elezioni - varesenews : È Evasio Regnicoli il nuovo sindaco di Origgio - NandoMascitelli : @JacopoVeneziani Chiesa di S.Giorgio, Origgio VA. Nota per la pendenza del campanile,risale all'epoca longobarda.Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Origgio nuovo

Varesenews

Vaerese, 20 settembre 2020 - rne aperte in provincia di Como. Sono 11 i Comuni della provincia di Varese chiamati al voto il 20 e 21 settembre per eleggere sindaco e Consiglio comunale. In due di ques ...