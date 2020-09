Ora tocca alla legge elettorale. Ma i nodi da sciogliere sono tanti: le divisioni sulle preferenze e i malumori dei renziani (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo il taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale “vidimata” dal referendum del 20 e 21 settembre contiene anche una delega all’esecutivo perché ridisegni i collegi elettorali. In altre parole, il governo dovrà mettere in campo un decreto legislativo da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge che è stata oggetto della consultazione referendaria. Per il Colle la riforma è necessaria A cambiare, però, dovrà essere la legge elettorale nel suo complesso, che lo stesso governo ha incardinato con il fil di ferro al taglio dei parlamentari. Difficilmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrà soprassedere su un provvedimento che, oltre a essere stato concepito dal governo, ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo il taglio dei parlamentari. La riforma costituzionale “vidimata” dal referendum del 20 e 21 settembre contiene anche una delega all’esecutivo perché ridisegni i collegi elettorali. In altre parole, il governo dovrà mettere in campo un decreto legislativo da adottare entro 60 giorni dpubblicazione in Gazzetta ufficiale dellache è stata oggetto della consultazione referendaria. Per il Colle la riforma è necessaria A cambiare, però, dovrà essere lanel suo complesso, che lo stesso governo ha incardinato con il fil di ferro al taglio dei parlamentari. Difficilmente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrà soprassedere su un provvedimento che, oltre a essere stato concepito dal governo, ...

TizianaFerrario : #PD: e ora che l'ha sfangata in Puglia e in Toscana tocca fare le riforme per davvero. Ce la farà con i 5s a passar… - luigidimaio : Domenica e lunedì andiamo tutti a votare, si decide il futuro del nostro Paese. Votare è importante, è la massima e… - TizianaFerrario : #5stelle Dopo la vittoria sul referendum ora tocca passare dall’antipolitica alla politica.L’Europa aspetta i prog… - Marchesinimarc1 : Nel #Referendum2020 sul #TaglioDeiParlamentari ha vinto il Sì con il 69,6% contro il 30,4% del No e il ministro deg… - DonPiricoddi : @ILL_marty @VincenzoOrab96 bisogna aspettare, vedere con chi le tocca spareggiare agli ottavi e per ora non e' un bellissimo sorteggio -

Ultime Notizie dalla rete : Ora tocca Ora tocca alla legge elettorale. Ma i nodi da sciogliere sono tanti: le divisioni sulle preferenze e i malumori dei renziani Open Referendum 2020, risultati ufficiali: vince il Sì che sfiora il 70%

Il dato finale dell’afffluenza alle urne è del 53,52%, mentre era del 40% alle ore 23 di domenica 20 settembre. Dal momento che si tratta di un referendum confermativo non è stato necessario ...

Referendum, «Parlamentari, tocca agli stipendi». E la riforma elettorale è più vicina

E ora? Giusta o sbagliata che sia la riduzione del numero dei parlamentari equivale ad un sasso lanciato nello stagno del nostro sistema istituzionale che non funziona da decenni. «Ora un invito sia ...

Il dato finale dell’afffluenza alle urne è del 53,52%, mentre era del 40% alle ore 23 di domenica 20 settembre. Dal momento che si tratta di un referendum confermativo non è stato necessario ...E ora? Giusta o sbagliata che sia la riduzione del numero dei parlamentari equivale ad un sasso lanciato nello stagno del nostro sistema istituzionale che non funziona da decenni. «Ora un invito sia ...