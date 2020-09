Omicidio Willy,l’avvocato dei fratelli Bianchi rinuncia al ricorso in appello: non richiederà la scarcerazione (Di martedì 22 settembre 2020) Il legale dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi (entrambi in carcere indagati per la morte del giovane Willy Monteiro) – come riporta l’Agenzia Nova – ha rinunciato al ricorso in appello fissato per il 23 settembre e non chiederà la scarcerazione. Leggi anche: Omicidio Willy: i fratelli Bianchi avevano già 7 denunce per spaccio, percosse e rissa L’avvocato – spiega l’agenzia Nova- ha rinunciato anche alla difesa di Mario Pincarelli: sembrerebbe che gli interessi delle due parti non siano più convergenti. Leggi anche: Omicidio Willy, uno dei fratelli Bianchi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Il legale deiMarco e Gabriele(entrambi in carcere indagati per la morte del giovaneMonteiro) – come riporta l’Agenzia Nova – hato alinfissato per il 23 settembre e non chiederà la. Leggi anche:: iavevano già 7 denunce per spaccio, percosse e rissa L’avvocato – spiega l’agenzia Nova- hato anche alla difesa di Mario Pincarelli: sembrerebbe che gli interessi delle due parti non siano più convergenti. Leggi anche:, uno dei...

