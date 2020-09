Omicidio Willy | non sarà chiesta la scarcerazione per i fratelli Bianchi | legale rinuncia al ricorso

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 22 settembre 2020), non saràlaper i. Ildi Marco e Gabrieleha ancheto alla difesa di Mario Pincarelli, l’altro indagato per l’. Gli interessi degli arrestati, infatti, non sarebbero più convergenti. Il 23 settembre sarà effettuato l’esame irripetibile sulla macchina dei, mentre deve essere ancora fissata la data per quello sugli indumenti. Ildi Marco e Gabriele, i dueaccusati di aver pestato fino alla morte il 21enneMonteiro Duarte, hato ...