Nuove telecamere per la Ztl, Lo Russo: “Usiamo quei soldi per le piste ciclabili” (Di martedì 22 settembre 2020) Torna in Sala Rossa la questione Ztl. Accantonato il progetto “Torino centro aperto” ai consiglieri verrà comunque chiesto di votare una delibera per una manovra da 1,5 milioni di euro nell’assestamento di bilancio per Nuove telecamere per l’accesso a pagamento in Ztl. Una decisione che non trova concorde il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo: “In questo momento così difficile per la Città e per le attività economiche del centro, siamo contrari a prendere una iniziativa del genere. Occorre infatti vedere realmente quale sarà, a regime, il nuovo utilizzo del centro città. Covid, smart working e svuotamento conseguente degli uffici hanno modificato, forse permanentemente, le condizioni di traffico veicolare della nostra Città e ne ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 settembre 2020) Torna in Sala Rossa la questione Ztl. Accantonato il progetto “Torino centro aperto” ai consiglieri verrà comunque chiesto di votare una delibera per una manovra da 1,5 milioni di euro nell’assestamento di bilancio perper l’accesso a pagamento in Ztl. Una decisione che non trova concorde il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lo: “In questo momento così difficile per la Città e per le attività economiche del centro, siamo contrari a prendere una iniziativa del genere. Occorre infatti vedere realmente quale sarà, a regime, il nuovo utilizzo del centro città. Covid, smart working e svuotamento conseguente degli uffici hanno modificato, forse permanentemente, le condizioni di traffico veicolare della nostra Città e ne ...

