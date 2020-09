Novità WhatsApp con foto e video in scadenza, come funzionerà (Di martedì 22 settembre 2020) Non finiscono mai le novità WhatsApp: l’ultima della serie è stata appena scovata nella versione dell’applicazione di messaggistica siglata come 2.20.201.1 per la beta Android. Gli sviluppatori hanno appena pensato ad un modo innovativo di fruire i contenuti multimediali come foto e video, dandogli una scadenza temporale dopo la quale questi scompaiono. come al solito, è il leaker WABetaInfo a a fornire la succulenta anticipazione dopo aver visionato l’ultima versione sperimentale del servizio. Naturalmente passerà del tempo prima che la nuova visione giunga sull’applicazione di messaggistica definitiva e ci sarà appunto una lunga fase di test nella quale l’opzione sarà controllata in ogni suo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Non finiscono mai le novità: l’ultima della serie è stata appena scovata nella versione dell’applicazione di messaggistica siglata2.20.201.1 per la beta Android. Gli sviluppatori hanno appena pensato ad un modo innovativo di fruire i contenuti multimediali, dandogli unatemporale dopo la quale questi scompaiono.al solito, è il leaker WABetaInfo a a fornire la succulenta anticipazione dopo aver visionato l’ultima versione sperimentale del servizio. Naturalmente passerà del tempo prima che la nuova visione giunga sull’applicazione di messaggistica definitiva e ci sarà appunto una lunga fase di test nella quale l’opzione sarà controllata in ogni suo ...

wordweb81 : Novità #WhatsApp con foto e video in scadenza, come funzionerà - infoitscienza : WhatsApp: finalmente sta per arrivare una novità che mancava da tempo - infoitscienza : Usare WhatsApp su 4 device in contemporanea: novità del 20 settembre - infoitscienza : Usare WhatsApp su 4 dispositivi in contemporanea | novità del 20 settembre - infoitscienza : WhatsApp, novità in arrivo: si potrà avere lo stesso account su diversi dispositivi -

Ultime Notizie dalla rete : Novità WhatsApp I carabinieri: “Nessuna aggressione fisica ai medici del 118 a via Brin”. Ma è polemica NapoliToday