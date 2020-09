Nonostante la Lega sia il primo partito in Val D’Aosta, potrebbe finire all’opposizione (Di martedì 22 settembre 2020) Quella della Lega in Val D’Aosta potrebbe essere l’ennesima vittoria di Pirro di questa tornata delle elezioni amministrative a livello regionale. Nel territorio alpino, infatti, le elezioni non seguono il criterio maggioritario, ma si basano esclusivamente su un voto proporzionale, con il presidente della regione che verrà scelto in seguito ad accordi interni alle forze che comporranno il parlamentino valdostano. E la Lega, Nonostante sia il primo partito in regione, in virtù di questo principio potrebbe finire all’opposizione. LEGGI ANCHE > No, non è come dice Salvini: la Lega non è il primo partito con il Pd staccato Lega in Val ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Quella dellain Val D’Aostaessere l’ennesima vittoria di Pirro di questa tornata delle elezioni amministrative a livello regionale. Nel territorio alpino, infatti, le elezioni non seguono il criterio maggioritario, ma si basano esclusivamente su un voto proporzionale, con il presidente della regione che verrà scelto in seguito ad accordi interni alle forze che comporranno il parlamentino valdostano. E lasia ilin regione, in virtù di questo principioall’opposizione. LEGGI ANCHE > No, non è come dice Salvini: lanon è ilcon il Pd staccatoin Val ...

LegaSalvini : Oggi le scuole hanno riaperto in tantissime regioni, nonostante il governo. E in Campania? De Luca invece di nuove… - matteosalvinimi : Domenica e lunedì anche in Liguria, per la Regione e in tutti i comuni che vanno al voto per il sindaco, sono convi… - manu_etoile : RT @LisadaCa: MA CHE CAXXO VOLETE DI PIU' DA UN PARTITO COME LA #LEGA CHE HA TUTTI CONTRO, A PARTIRE DALLA MAGISTRATURA CON IL SUO STRAPOTE… - Kiki39793047 : RT @AntonioNbo15: Il vero sconfitto di queste elezioni è il #CazzaroVerde Nel #Veneto, la Lega non va oltre il 15% e #Zaia vince da solo co… - Sebyvulcano : RT @alycecappellaio: “Il Filo Rosso del Destino è per definizione invisibile, lunghissimo ed indistruttibile! Lega due anime destinate ad u… -