"Non spiccica una parola ma guadagna 10 milioni..." Così Suarez ha passato l'esame di italiano. Le intercettazioni (Di martedì 22 settembre 2020) Il calciatore Luis Suarez non "spiccica una parola di italiano", "parla all'infinito" e non sa "coniugare i verbi". Ma deve passare l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. In fondo guadagna 10 milioni, se viene bocciato "fanno gli attentati terroristici" all'Università per Stranieri di Perugia. Sono alcune delle frasi estrapolate dalle intercettazioni contenute nel decreto di perquisizione della Guardia di finanza che oggi ha fatto un blitz nell'ateneo umbro per il sospetto che l'esame di lingua italiana di Suarez sia stato concordato in anticipo. La Gdf indagava su un altro caso dal febbraio 2020 e "occasionalmente captate alcune conversazioni dalle quali sono emerse ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Il calciatore Luisnon "unadi", "parla all'infinito" e non sa "coniugare i verbi". Ma deve passare l'diper ottenere la cittadinanza. In fondo10, se viene bocciato "fanno gli attentati terroristici" all'Università per Stranieri di Perugia. Sono alcune delle frasi estrapolate dallecontenute nel decreto di perquisizione della Guardia di finanza che oggi ha fatto un blitz nell'ateneo umbro per il sospetto che l'di lingua italiana disia stato concordato in anticipo. La Gdf indagava su un altro caso dal febbraio 2020 e "occasionalmente captate alcune conversazioni dalle quali sono emerse ...

fanpage : ULTIM'ORA 'Con uno stipendio da 10 milioni deve passare l'esame', 'Non spiccica una parola di italiano'. Caso… - wesandkiedis : RT @marifcinter: Intercettazioni caso #Suarez, indagata: 'Quello non spiccica na parola di italiano. Non coniuga i verbi, parla all'infinit… - Danila9631 : RT @Aba_Tweet: «Non coniuga i verbi, parla all’infinito, non spiccica una parola. Ma deve passare, 10 milioni a stagione di stipendio non g… - Lacasespoglia : RT @Aba_Tweet: «Non coniuga i verbi, parla all’infinito, non spiccica una parola. Ma deve passare, 10 milioni a stagione di stipendio non g… - GiuseppeCarlo14 : RT @sportface2016: +++Una intercettazione telefonica contenuta nel decreto di sequestro: 'Ma quello non spiccica una parola, coniuga i verb… -

Ultime Notizie dalla rete : Non spiccica "Suarez non spiccica una parola, ma se lo bocciate ci fanno gli attentati" L'HuffPost Caso Suarez, spuntano le prime intercettazioni: "Con 10 milioni a stagione di stipendio deve passare"

Continuano ad arrivare notizie sul clamoroso caso dell'esame-truffa di italiano di Luis Suarez. I colleghi de "La Gazzetta dello Sport" riportano alcune intercettazioni: "Non dovrebbe, deve, passerà, ...

Caso Suarez, le intercettazioni: “Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare l’esame”

PERUGIA. «Deve passare, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». E' la frase chiave nelle intercettazioni contenute nel decreto di sequestro prob ...

Continuano ad arrivare notizie sul clamoroso caso dell'esame-truffa di italiano di Luis Suarez. I colleghi de "La Gazzetta dello Sport" riportano alcune intercettazioni: "Non dovrebbe, deve, passerà, ...PERUGIA. «Deve passare, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». E' la frase chiave nelle intercettazioni contenute nel decreto di sequestro prob ...