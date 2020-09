Non si può sbagliare. Fuori il candidato per Roma 2021 (Di martedì 22 settembre 2020) Regionali e referendum sono alle spalle. Ma adesso con la testa ci si deve rivolgere alle elezioni comunali per Roma 2021. Manca ormai solo una manciata di mesi e il centrodestra non può più tergiversare. Ne è convinto il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, che sul sito 7Colli scrive sottolinea la necessità di non perdere altro tempo. Il centrodestra si deve rivolgere a una personalità autorevole che possa ridare lustro alla città. Senza divisioni interne. "Roma2021 non sia il pretesto per divisioni interne al centrodestra - scrive Storace - Poi verrà il momento della divisione degli incarichi. Ma è giunto il momento di darci un nome che scriva il programma assieme al popolo che dovrà governare per almeno cinque anni. Accanto ad una riforma ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Regionali e referendum sono alle spalle. Ma adesso con la testa ci si deve rivolgere alle elezioni comunali per. Manca ormai solo una manciata di mesi e il centrodestra non può più tergiversare. Ne è convinto il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, che sul sito 7Colli scrive sottolinea la necessità di non perdere altro tempo. Il centrodestra si deve rivolgere a una personalità autorevole che possa ridare lustro alla città. Senza divisioni interne. "non sia il pretesto per divisioni interne al centrodestra - scrive Storace - Poi verrà il momento della divisione degli incarichi. Ma è giunto il momento di darci un nome che scriva il programma assieme al popolo che dovrà governare per almeno cinque anni. Accanto ad una riforma ...

