“No, all’Atletico no”. Bartomeu blocca il trasferimento di Suarez a Madrid (Di martedì 22 settembre 2020) Il grande giro europeo dei centravanti ingolfatosi tra Milik, il Napoli e la Roma, trova un altro ostacolo. Mentre Morata ha già svolto le visite mediche a Torino ed è in pratica un giocatore della Juventus, l’Atletico Madrid potrebbe ritrovarsi a sua volta alla ricerca di un centravanti. Perché Luis Suarez non può andare alla corte di Simeone. Non senza pagare una “tassa” al Barcellona, almeno. Josep María Bartomeu, il presidente più odiato della storia del Barça, ha deciso unilateralmente di mettersi di traverso all’operazione ormai conclusa, inserendo all’ultimo minuto l’Atletico nella lista dei club d’élite a cui è stato posto il veto nell’accordo di risoluzione del contratto di Suarez. Insomma ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Il grande giro europeo dei centravanti ingolfatosi tra Milik, il Napoli e la Roma, trova un altro ostacolo. Mentre Morata ha già svolto le visite mediche a Torino ed è in pratica un giocatore della Juventus, l’Atleticopotrebbe ritrovarsi a sua volta alla ricerca di un centravanti. Perché Luisnon può andare alla corte di Simeone. Non senza pagare una “tassa” al Barcellona, almeno. Josep María, il presidente più odiato della storia del Barça, ha deciso unilateralmente di mettersi di traverso all’operazione ormai conclusa, inserendo all’ultimo minuto l’Atletico nella lista dei club d’élite a cui è stato posto il veto nell’accordo di risoluzione del contratto di. Insomma ...

Stefaniaugo77 : RT @napolista: “No, all’Atletico no”. Bartomeu blocca il trasferimento di Suarez a Madrid Il Barcellona ha inserito last minute la squadra… - napolista : “No, all’Atletico no”. Bartomeu blocca il trasferimento di Suarez a Madrid Il Barcellona ha inserito last minute la… - FerAlgaba : RT @delinquentweet: Scusate ma voi avete realizzato che all'Atletico Madrid potrebbero riunirsi Luis Suarez e Diego Costa, allenati da Dieg… - AndreaPintore5 : @My7th2 @Marco562017 Ma non è solo al Real, ha toppato al Real, al Chelsea all'atletico... io gli voglio bene per q… - MarNelant : @yeswepep @JosseM85 @romeoagresti @GoalItalia Come no, ne prendeva 10,5 netti all'Atletico, minimo vuole quelli -

Ultime Notizie dalla rete : “No all’Atletico Batwoman: una campagna per "salvare" Kate Kane - Serie TV MangaForever.net