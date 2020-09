Nikon Master Director: assegnati 30mila euro di contratti (Di martedì 22 settembre 2020) Si è concluso il percorso di Nikon Master Director, il concorso dedicato ai migliori videomaker d’Italia, con la distribuzione di decine di contratti di lavoro per un valore totale di 30.000 euro in un settore messo a dura prova dall’emergenza sanitaria La serata di premiazione del Nikon Master Director, svoltasi ieri nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio è stata presentata dalla splendida Daniela Gurini con la partecipazione di Aldo Ricci, videomaker di fama e co-founder di Traipler.com; Valentino Bertolini, Direttore Marketing Nikon Italia; di Valentino Torbidoni, Coordinatore delle attività di promozione del servizio sviluppo e valorizzazione della Regione Marche ed ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) Si è concluso il percorso di, il concorso dedicato ai migliori videomaker d’Italia, con la distribuzione di decine didi lavoro per un valore totale di 30.000in un settore messo a dura prova dall’emergenza sanitaria La serata di premiazione del, svoltasi ieri nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio è stata presentata dalla splendida Daniela Gurini con la partecipazione di Aldo Ricci, videomaker di fama e co-founder di Traipler.com; Valentino Bertolini, Direttore MarketingItalia; di Valentino Torbidoni, Coordinatore delle attività di promozione del servizio sviluppo e valorizzazione della Regione Marche ed ...

Protagonisti sono 40 scatti realizzati dai Master Fotografi docenti della Nikon School, una selezione dei migliori fotografi italiani nelle diverse categorie: ritratto, matrimonio, macro/still life, ...

In Prospettiva, mostra fotografica che rilancia Candelo

CANDELO – Con “IN PROSPETTIVA”, il borgo del ricetto diventa scrigno di una mostra preziosa e rifugio per chi desidera godere in serenità e sicurezza di un evento d’arte in epoca di distanziamento soc ...

Protagonisti sono 40 scatti realizzati dai Master Fotografi docenti della Nikon School, una selezione dei migliori fotografi italiani nelle diverse categorie: ritratto, matrimonio, macro/still life, ...