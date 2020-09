Niente voli causa Covid: Romeo, 10 anni, a piedi da Palermo a Londra per vedere la nonna (Di martedì 22 settembre 2020) Ben 2.800 chilometri percorsi a piedi, da Palermo a Londra: tutto per rivedere l’amata nonna nei difficili tempi di pandemia. È la storia di Romeo Cox, un bambino di 10 anni italo-inglese. Nato a Londra, il piccolo si è trasferito con la famiglia in Sicilia da qualche anno e, prima dell’estate, aveva deciso di trascorrere le vacanze nella capitale inglese, per far visita alla nonna paterna.Le restrizioni causate dal Covid-19 non hanno però permesso a Romeo di prendere l’aereo. Così con papà Philip, documentarista, ha deciso di realizzare l’impresa: percorrere i 2.800 chilometri da Palermo alla capitale inglese ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Ben 2.800 chilometri percorsi a, da: tutto per ril’amatanei difficili tempi di pandemia. È la storia diCox, un bambino di 10italo-inglese. Nato a, il piccolo si è trasferito con la famiglia in Sicilia da qualche anno e, prima dell’estate, aveva deciso di trascorrere le vacanze nella capitale inglese, per far visita allapaterna.Le restrizionite dal-19 non hanno però permesso adi prendere l’aereo. Così con papà Philip, documentarista, ha deciso di realizzare l’impresa: percorrere i 2.800 chilometri daalla capitale inglese ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente voli Niente voli causa Covid: Romeo, 10 anni, a piedi da Palermo a Londra per vedere la nonna L'HuffPost Niente voli causa Covid: Romeo, 10 anni, a piedi da Palermo a Londra per vedere la nonna

Ben 2.800 chilometri a piedi solo rivedere l’amata nonna nei difficili tempi di pandemia: l'avventura dell'italo-inglese Romeo Cox e di suo papà Phil Ben 2.800 chilometri percorsi a piedi, da Palermo ...

