Niente può riempire il vuoto che lascia la maratona di Mentana mancano solo le risate registrate

(Di martedì 22 settembre 2020) Non conosco nessuno che abbia votato sì al referendum. Non conosco nessuno che stia leggendo Valérie Perrin (162mila copie, per ora). Non conosco nessuno che in queste sere di fine estate non guardi Una pezza di Lundini (2 per cento dei seggi televisivi). Non conosco nessuno che non fosse certo che Guccini avrebbe vinto il Campiello (è arrivato quarto su cinque). Nella mia nicchia il paese reale non entra neanche per sbaglio. Nella mia nicchia non ci si perde una diretta elettorale di. Figuriamoci adesso, che forse Sanremo non si fa e insomma bisogna far scorta per l’inverno di programmi televisivi di sette ore, sennò ci viene la crisi d’astinenza. Figuriamoci adesso, che chissà se si produrranno mai più programmi non a costo zero, con questa morìa delle vacche, e ci resterà ...