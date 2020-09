Niente distanziamento nei posti economici, il pubblico protesta: e lo spettacolo viene sospeso (Di martedì 22 settembre 2020) Il Teatro Real di Madrid ha dovuto sospendere una recita di Un ballo in maschera di Verdi dopo le proteste del pubblico in sala a causa del mancato distanziamento tra i vari posti, soprattutto nei ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) Il Teatro Real di Madrid ha dovuto sospendere una recita di Un ballo in maschera di Verdi dopo le proteste delin sala a causa del mancatotra i vari, soprattutto nei ...

Certo: distanziamento, mascherine ... ha il volto di una vita “normale”, ma con un tarlo dentro, perché niente sembra valere la pena, niente attira, niente prende veramente. C’è quindi un’emergenza, ...

Le classi, in particolare, sembrano essersi trasformate in sale chirurgiche. In 9 casi su 10, ad esempio, è stato vietato agli studenti di mettere in pratica il quotidiano 'mutuo soccorso' che da semp ...

