Nel 2019 boom proventi fondazioni bancarie (Di martedì 22 settembre 2020) Il Consiglio di Acri ha approvato il venticinquesimo Rapporto Annuale, che presenta i dati aggregati dai bilanci 2019 delle fondazioni di origine bancaria. Il patrimonio contabile è pari a 40,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 39,6 miliardi dell'esercizio precedente. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

