NBA, Adam Silver: “Nuova stagione non prima di gennaio 2021, speriamo a porte aperte” (Di martedì 22 settembre 2020) Il commissioner NBA Adam Silver, intervistato dalla CNN, ha parlato delle possibili date di inizio della nuova stagione 2020/2021 mentre quella attuale sta volgendo al termine con le finali di Conference a cui poi seguiranno le Finals. “Non penso che torneremo in campo prima di gennaio 2021 – ha affermato – Penso che per allora staremo meglio, c’è ancora molto da imparare sul Coronavirus. speriamo di poter mantenere una stagione piena con 82 partite, aprendo le porte ai nostri fan.” L’NBA era stato il primo grande sport a fermarsi a marzo a causa della pandemia, per poi ripartire con i Playoff dopo tre mesi di stop all’interno della bolla di Orlando. Nelle scorse ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Il commissioner NBA, intervistato dalla CNN, ha parlato delle possibili date di inizio della nuova2020/mentre quella attuale sta volgendo al termine con le finali di Conference a cui poi seguiranno le Finals. “Non penso che torneremo in campodi– ha affermato – Penso che per allora staremo meglio, c’è ancora molto da imparare sul Coronavirus.di poter mantenere unapiena con 82 partite, aprendo leai nostri fan.” L’NBA era stato il primo grande sport a fermarsi a marzo a causa della pandemia, per poi ripartire con i Playoff dopo tre mesi di stop all’interno della bolla di Orlando. Nelle scorse ...

