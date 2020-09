Natalia Vodianova sposa (a sorpresa): le foto delle nozze con Antoine Arnault (Di martedì 22 settembre 2020) Otto anni di fidanzamento, due figli e un matrimonio segreto. Natalia Vodianova e Antoine Arnault, amministratore delegato ed erede di quel colosso del lusso che è Lvmh, si sono sposati a Parigi, all’anagrafe del XVI Arrondissement. «Quest’anno è stato davvero memorabile, e non vedo l’ora di celebrare il 2020 insieme ai nostri cari», aveva scritto online la top model, affidando alla foto di un anello il compito di rivelare i piani imminenti. Allora, era la fine del 2019, una data non c’era. E nemmeno c’è stata nei giorni bui del Coronavirus, quando il rapido dilagare della pandemia ha reso necessarie le dolorose misure di contenimento. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) Otto anni di fidanzamento, due figli e un matrimonio segreto. Natalia Vodianova e Antoine Arnault, amministratore delegato ed erede di quel colosso del lusso che è Lvmh, si sono sposati a Parigi, all’anagrafe del XVI Arrondissement. «Quest’anno è stato davvero memorabile, e non vedo l’ora di celebrare il 2020 insieme ai nostri cari», aveva scritto online la top model, affidando alla foto di un anello il compito di rivelare i piani imminenti. Allora, era la fine del 2019, una data non c’era. E nemmeno c’è stata nei giorni bui del Coronavirus, quando il rapido dilagare della pandemia ha reso necessarie le dolorose misure di contenimento.

Natalia Vodianova e Antoine Arnaut si sono sposati nel comune del XVI arrondissement di Parigi con una cerimonia intima alla quale ha partecipato un numero ristretto di invitati. Per le nozze ...

L’annuncio era arrivato via Instagram il primo giorno dell’anno e adesso Natalia Vodianova e Antoine Arnault sono finalmente convolati a nozze, a Parigi. La supermodella di origine russa ha detto “oui ...

L'annuncio era arrivato via Instagram il primo giorno dell'anno e adesso Natalia Vodianova e Antoine Arnault sono finalmente convolati a nozze, a Parigi. La supermodella di origine russa ha detto "oui ...