Natalia Vodianova novella sposa d'autunno dice "oui" ad Antoine Arlault (Di martedì 22 settembre 2020) L'annuncio era arrivato via Instagram il primo giorno dell'anno e adesso Natalia Vodianova e Antoine Arnault sono finalmente convolati a nozze, a Parigi. La supermodella di origine russa ha detto "oui" al padre di due dei suoi quattro figli con un look da sposa sobrio e minimalista in stile anni '80. Trucco e acconciature per la sposa sofisticata sfoglia la gallery Un sì annunciato via social Il matrimonio era nell'aria da tempo, la 38enne supermodella russa lo aveva annunciato ...

Natalia Vodianova e Antoine Arnault sono convolati a nozze. La super modella russa e l'erede al trono di Lvmh hanno scelto di scambiarsi i reciproci voti in segreto, con un'intima cerimonia che si è ...

