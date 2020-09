Nascondeva la droga negli slip: fermato 28enne nel Napoletano (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 28enne di Poggiomarino incensurato. I militari lo hanno notato, a bordo della sua auto, transitare in via Plinio nei pressi di un distributore di benzina. Lo hanno fermato ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 41 dosi di crack e di un coltello a serramanico. La droga era nascosta negli slip. Alcune di queste dosi erano in un finto accendi sigari per auto. Rinvenuta e sequestrata la somma contante di 230 euro provento del reato. La perquisizione è stata estesa anche a casa del 28enne e lì i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno scooter privo di targa e con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio undi Poggiomarino incensurato. I militari lo hanno notato, a bordo della sua auto, transitare in via Plinio nei pressi di un distributore di benzina. Lo hannoed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di 41 dosi di crack e di un coltello a serramanico. Laera nascosta. Alcune di queste dosi erano in un finto accendi sigari per auto. Rinvenuta e sequestrata la somma contante di 230 euro provento del reato. La perquisizione è stata estesa anche a casa dele lì i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato uno scooter privo di targa e con ...

