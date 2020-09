Nasce Why Buy Evo, il nuovo leasing operativo di BMW (Di martedì 22 settembre 2020) Sono sempre di più gli automobilisti che si stanno spostando da un possesso della vettura, al suo utilizzo. Un’abitudine che si è ulteriormente allargata dopo l’emergenza Covid, che ha creato nelle persone maggiore incertezza nei confronti del futuro. Con queste premesse Nasce Why Buy Evo, la nuova formula di leasing operativo di Banca BMW. Rispetto al normale servizio di leasing finanziario del gruppo (Why Buy), questo nuovo prodotto si rivolge soprattutto – sia privati che clienti business – a chi non è interessato a diventare proprietario del veicolo (riscatto), ma solo al suo utilizzo. Il servizio offre la possibilità di un canone già inclusivo di servizi e la libertà di modularne il contenuto sulla base delle proprie specifiche ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) Sono sempre di più gli automobilisti che si stanno spostando da un possesso della vettura, al suo utilizzo. Un’abitudine che si è ulteriormente allargata dopo l’emergenza Covid, che ha creato nelle persone maggiore incertezza nei confronti del futuro. Con queste premesseWhy Buy Evo, la nuova formula didi Banca BMW. Rispetto al normale servizio difinanziario del gruppo (Why Buy), questoprodotto si rivolge soprattutto – sia privati che clienti business – a chi non è interessato a diventare proprietario del veicolo (riscatto), ma solo al suo utilizzo. Il servizio offre la possibilità di un canone già inclusivo di servizi e la libertà di modularne il contenuto sulla base delle proprie specifiche ...

