Napoli, prima convocazione in Nazionale per Osimhen: l'attaccante azzurro pronto per la sua Nigeria (Di martedì 22 settembre 2020) prima convocazione in Nazionale per Victor Osimhen. L'attaccante classe '98, che domenica ha esordito in Serie A con la casacca del Napoli, è stato inserito dalla Nigeria nella lista dei giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni internazionali: due gli impegni in programma a ottobre, la prima contro il Costa d'Avorio e la seconda contro Tunisia, rispettivamente 9 e13 ottobre. Entrambe le amichevoli si giocheranno in Austria per facilitare gli spostamenti e i protocolli anti-Covid.Un'emozione unica per Osimhen, che non ha trattenuto la gioia mostrandosi sul proprio account Instagram con la casacca della sua Nigeria: "Sono così felice che ho deciso di condividere ...

