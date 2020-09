Napoli, per Koulibaly ballottaggio Psg-City (Di martedì 22 settembre 2020) Napoli - Ma sono uomini o capitali? E il mercato, che va avanti, assai, lentamente, l'ha già spiegato nei secoli dei secoli: un po' l'uno e un po' l'altro, seguendo le dinamiche di un mondo che certo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020)- Ma sono uomini o capitali? E il mercato, che va avanti, assai, lentamente, l'ha già spiegato nei secoli dei secoli: un po' l'uno e un po' l'altro, seguendo le dinamiche di un mondo che certo ...

pisto_gol : Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-ar… - ADeLaurentiis : Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania.… - team_world : Fosse per noi, Harry Styles meriterebbe il ruolo principale in un eventuale nuova trasposizione cinematografica del… - giuseppeaufiero : @Enzomma1 @MaxVittor @officialmaz No, per quello basta una multa. Il vero danno di immagine, per cui il Napoli potr… - BrunoGalvan85 : Per @arekmilik9 il Napoli non si dà ancora per vinto. Occhio anche alla pista estera last-minute. Il tempo stringe. Vediamo. #Calciomercato -