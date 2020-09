Napoli, Milik fuori dal valzer degli attaccanti (Di martedì 22 settembre 2020) Sedotto e abbandonato, prima dalla Juventus e poi dalla Roma : la coda dell'estate ormai finita è stata amarissima per Arkadiusz Milik dopo che a lungo era stato il pezzo pregiato di un mercato degli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Sedotto e abbandonato, prima dalla Juventus e poi dalla Roma : la coda dell'estate ormai finita è stata amarissima per Arkadiuszdopo che a lungo era stato il pezzo pregiato di un mercato...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - AlfredoPedulla : #Morata atteso a #Torino. L’agente di #Milik incontra il #Napoli - mirkocalemme : Il #Tottenham pensa a #Milik: domani summit a Londra con gli agenti del polacco. #Napoli pronto a trattare con gli… - infoitsport : Morabito: 'Milik, cifre alte: che fallimento con la Roma! Napoli da scudetto con Koulibaly' - VivaYids : RT @Gazzetta_it: #Napoli, caso #Milik: lo vogliono in #Premier, #Tottenham in pole -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Napoli, big con la valigia: per Koulibaly c’è il Psg, tedesche e spagnole su Milik La Gazzetta dello Sport Chirico: 'Suarez, telenovela scandalosa: c'è voglia di Juve in B, quando un altro uruguagio col passaporto falso...'

Così com’è rimasto con Milik ancora in casa pure ADL ... l’attaccante che le serviva e farlo giocare – guarda la coicidenza - proprio contro Roma e Napoli. L’ostruzionismo di entrambe, alla lunga, è ...

Calciomercato Roma, futuro Dzeko | ‘Bomba’ dalla Spagna

Il club bianconero ha deciso di puntare su Alvaro Morata, dopo le diatribe tra Roma, Napoli e Milik. Il sogno della Juve era però Luis Suarez, che ha sostenuto l’esame per ottenere la cittadinanza ...

Così com’è rimasto con Milik ancora in casa pure ADL ... l’attaccante che le serviva e farlo giocare – guarda la coicidenza - proprio contro Roma e Napoli. L’ostruzionismo di entrambe, alla lunga, è ...Il club bianconero ha deciso di puntare su Alvaro Morata, dopo le diatribe tra Roma, Napoli e Milik. Il sogno della Juve era però Luis Suarez, che ha sostenuto l’esame per ottenere la cittadinanza ...