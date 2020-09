Napoli, i ricordi di Hugo Campagnaro: “Con Walter Mazzarri ho raggiunto il mio livello migliore” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Hugo Campagnaro, ex calciatore del Napoli appena ritiratosi, ha rilasciato un’intervista a La Nacion, tradotta dal giornalista argentino Sergio Castillo per AreaNapoli.it. “Dopo aver giocato la finale di Coppa Italia con la Sampdoria, contro la Lazio a Roma, fui ingaggiato dal Napoli, un grande club, senza alcun dubbio. E’ stata una improvvisa storia d’amore con la società, con la gente. Sono stato quattro anni, ci siamo qualificati due volte in Champions, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo giocato una Supercoppa in Cina contro la Juventus, abbiamo giocato in Europa League. E grazie al livello di prestazioni offerte con la maglia azzurra, sono riuscito a realizzare il sogno di giocare con la Nazionale Argentina, nel 2012. ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 23 settembre 2020), ex calciatore delappena ritiratosi, ha rilasciato un’intervista a La Nacion, tradotta dal giornalista argentino Sergio Castillo per Area.it. “Dopo aver giocato la finale di Coppa Italia con la Sampdoria, contro la Lazio a Roma, fui ingaggiato dal, un grande club, senza alcun dubbio. E’ stata una improvvisa storia d’amore con la società, con la gente. Sono stato quattro anni, ci siamo qualificati due volte in Champions, abbiamo vinto una Coppa Italia, abbiamo giocato una Supercoppa in Cina contro la Juventus, abbiamo giocato in Europa League. E grazie aldi prestazioni offerte con la maglia azzurra, sono riuscito a realizzare il sogno di giocare con la Nazionale Argentina, nel 2012. ...

chimentimattia : @Gianp721 @Alex_Piace Te lo ricordi il goal di higuain in Napoli lazio? Consiglio di rivederlo... - r50 : RT @r50: Napoli ha lasciato il segno nei miei ricordi del 2017. Che dire? Fenomenale! - snuffle_21 : Vabbe il mercato più strano che io ricordi, però ricordiamo che il napoli è una società di incompetenti via jO - AlfonsoFofo60 : RT @borbonico1926: Lunedì mattina, la sveglia, botta in fronte:devi andare a lavoro. Apri gli occhi, il tempo di capire dove sei, ti ricor… - MariellaAccardo : No, non sono pronta all’autunno. Ho ancora troppi ricordi d’estate da condividere, troppa sabbia ancora sui piedi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ricordi Napoli, lady Allan saluta la città: «Andiamo via con tanti bei ricordi» Il Mattino La penna di Giancarlo non conobbe paura

La sera del 23 settembre del 1985, il giornalista del Mattino Giancarlo Siani parcheggiò la sua Citroen Mehari, di colore verde, davanti alla sua abitazione a Napoli. Dal buio avanzarono ... Il CNDDU ...

TFA Sostegno, al via le preselezioni. Per Anief i numeri sono sbagliati

"Bisogna ricordare - aggiunge Pacifico - che grazie ad Anief rispetto ... presentati 1.892 candidati per 60 posti disponibili mentre al Suor Orsola Benincasa di Napoli, i candidati sono stati 7.600 ...

La sera del 23 settembre del 1985, il giornalista del Mattino Giancarlo Siani parcheggiò la sua Citroen Mehari, di colore verde, davanti alla sua abitazione a Napoli. Dal buio avanzarono ... Il CNDDU ..."Bisogna ricordare - aggiunge Pacifico - che grazie ad Anief rispetto ... presentati 1.892 candidati per 60 posti disponibili mentre al Suor Orsola Benincasa di Napoli, i candidati sono stati 7.600 ...