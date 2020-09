MPS | Bastianini | al lavoro su revisione piano industriale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – “Alcuni impegni presi con l’Europa sono in alcuni aspetti di difficile realizzazione, anche solo perché è cambiato il mercato, e la banca ha iniziato a lavorare subito dopo l’estate, a settembre, sulladel”. Lo ha detto l’AD di MPS, Guido, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. “Stiamo lavorando per dare una prospettiva di sviluppo e di crescita della banca nella versione attuale – ha proseguito – MPS stand alone sta facendo unacomplessiva dei propri programmi di attività, della propria struttura dei ricavi, dei costi e patrimoniale nell’ottica di tener conto dei cambiamenti del mercato, che sono ...