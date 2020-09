Morta la giornalista Letizia Mosca | storica voce di Radio Popolare

RaiNews : 'È morta nella notte a Roma la nostra #RossanaRossanda. Aveva 96 anni'. Ad annunciarlo con un tweet Il Manifesto, q… - Agenzia_Ansa : Morta #RossanaRossanda, addio 'ragazza del secolo scorso'. La fondatrice del #Manifesto aveva 96 anni. Giornalista,… - Corriere : È morta a 54 anni Letizia Mosca, voce storica di Radio Popolare - NewSicilia : Chiesto processo per 3 medici nel corso dell'indagine sulla morte di #LoredanaGuida, giornalista deceduta per… - RedazioneLaNews : #Milano Morta la giornalista di Radio Popolare Letizia Mosca: l'addio commosso di colleghi e ascoltatori -

Ultime Notizie dalla rete : Morta giornalista

È morto al Policlinico Umberto I di Roma, dopo una breve malattia, a 74 anni, Peppino Caldarola. Dirigente del Partito Comunista a Bari, poi deputato per due legislature del Gruppo L’Ulivo.Si chiudono le indagini sulla morte di Loredana Guida con la richiesta di archiviazione ... ma la malattia è in stato troppo avanzato: la giornalista entra in coma e muore nove giorni dopo nel reparto ...