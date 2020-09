Morata-Juventus, il ritorno del “canterano” in bianconero (Di martedì 22 settembre 2020) Finisce finalmente la telenovela centravanti per la Juventus. I bianconeri non hanno più aspettato i comodi di Napoli (De Laurentiis) e Roma e si sono buttati ad occhi chiusi sul ritorno di Álvaro Morata. La trattativa per Dzeko sembrava essere conclusa, ma i rallentamenti dell’uscita di Milik dal Napoli hanno fatto saltare il banco. Morata, colpo della Juventus L’operazione Morata è in linea con le ultime mostrate dalla Juventus. Giocatori che conoscono l’ambiente e che sono stimati da tutto l’ecosistema bianconero. Il ritorno di Morata è l’ennesima botta di entusiasmo per una tifoseria che non lo ha mai dimenticato dopo i gol pesanti nelle serate di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Finisce finalmente la telenovela centravanti per la. I bianconeri non hanno più aspettato i comodi di Napoli (De Laurentiis) e Roma e si sono buttati ad occhi chiusi suldi Álvaro. La trattativa per Dzeko sembrava essere conclusa, ma i rallentamenti dell’uscita di Milik dal Napoli hanno fatto saltare il banco., colpo dellaL’operazioneè in linea con le ultime mostrate dalla. Giocatori che conoscono l’ambiente e che sono stimati da tutto l’ecosistema. Ildiè l’ennesima botta di entusiasmo per una tifoseria che non lo ha mai dimenticato dopo i gol pesanti nelle serate di ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - romeoagresti : #Juventus: #Morata a un passo. I bianconeri lavorano affinché il centravanti spagnolo faccia le visite già nella gi… - OptaPaolo : 43 - Nel suo periodo alla #Juventus - dal 2014/15 al 2015/16 - nessun giocatore bianconero ha preso parte a più gol… - Fabio64535537 : RT @enzomarangio: Non è #Suarez, non è #Dzeko, ma chi dice che #Morata non c'entra con l'idea di #Pirlo non ha capito nulla del mister bian… - OrsoCroato17 : RT @LGramellini: #deLigt (1999) #Demiral (1998) #Rabiot (1995) #Arthur (1996) #McKennie (1998) #Kulusevski (2000) #Morata (1992) Aggiungo:… -