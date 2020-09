Morata ha terminato le visite mediche al J Medical (Di martedì 22 settembre 2020) Lo spagnolo Alvaro Morata, prossimo acquisto della Juventus, ha terminato le proprie visite mediche al J Medical Alvaro Morata, prossimo acquisto della Juventus, ha terminato le proprie visite mediche al J Medical. L’attaccante spagnolo è quindi sempre più pronto per la sua nuova avventura con la maglia bianconera. Morata ha infatti già giocato con la Juventus per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il club bianconero per poi allenarsi con il resto della squadra alla Continassa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Lo spagnolo Alvaro, prossimo acquisto della Juventus, hale proprieal JAlvaro, prossimo acquisto della Juventus, hale proprieal J. L’attaccante spagnolo è quindi sempre più pronto per la sua nuova avventura con la maglia bianconera.ha infatti già giocato con la Juventus per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il club bianconero per poi allenarsi con il resto della squadra alla Continassa. Leggi su Calcionews24.com

