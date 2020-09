Morata: “Giocare con l’Atletico è stata una delle cose più belle” (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata, ormai alla Juventus, ha salutato i tifosi dell’Atletico Madrid attraverso il suo profilo instagraM. Queste le sue parole, in una lettera aperta al popolo rojiblanco: “Caro Atléticos, giocare per l’Atlético de Madrid è stata una delle cose più belle che mi siano successe nella mia vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio pass in metropolitana. Voglio ringraziarti per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno in più dal momento in cui sono arrivato. Combattere per questi colori è stato un vero orgoglio e celebrare i gol con questa maglia è stato un sogno che si avvera. È un club così grande perché le sue persone sono ciò che lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro, ormai alla Juventus, ha salutato i tifosi dell’Atletico Madrid attraverso il suo profilo instagraM. Queste le sue parole, in una lettera aperta al popolo rojiblanco: “Caro Atléticos, giocare per l’Atlético de Madrid èunapiù belle che mi siano successe nella mia vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio pass in metropolitana. Voglio ringraziarti per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno in più dal momento in cui sono arrivato. Combattere per questi colori è stato un vero orgoglio e celebrare i gol con questa maglia è stato un sogno che si avvera. È un club così grande perché le sue persone sono ciò che lo ...

marcoconterio : ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare pe… - TUTTOJUVE_COM : MORATA saluta i suoi ex tifosi: 'Giocare per l'Atletico de Madrid una delle cose più belle che mi siano capitate ne… - Roby_CurvaSud : RT @marcoconterio: ?????? #Morata saluta i tifosi dell'#Atleti prima di essere ufficializzato dalla #Juventus 'Cari Atléticos, giocare per l'A… - panda5214 : RT @Marco562017: Padovan a #Sky '1 tra dybala e Morata starà in panchina, non possono giocare insieme, infatti quando arrivò Dybala, andò v… - ilgiornale : Il tecnico in due frasi: 'Frabotta sa giocare a calcio' e 'con i giocatori confronto quotidiano'… -

