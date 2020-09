Morata alla Juve, visite mediche e firma del contratto. Le cifre (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata torna alla Juventus in prestito oneroso a 9 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Ma i bianconeri potranno anche prorogare il prestito. In principio fu Edin Dzeko, poi Suarez, alla fine la Juventus brucia le tappe e riporta a Torino Alvaro Morata, calciatore che Andrea Pirlo conosce molto bene e soprattutto attaccante che conosce il calcio italiano, e che quindi ha bisogno solo di un rapido ripasso prima di poter essere schierato. Dzeko non avrebbe avuto bisogno neanche di quello, ma la Juve, da società grande con le idee ben chiare, ha deciso di lasciare il tavolo al quale era seduto con Napoli e Roma, che ora rischiano una grande beffa. A meno che la Juve non torni come un avvoltoio sul piatto per portarsi ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) Alvarotornantus in prestito oneroso a 9 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Ma i bianconeri potranno anche prorogare il prestito. In principio fu Edin Dzeko, poi Suarez,fine lantus brucia le tappe e riporta a Torino Alvaro, calciatore che Andrea Pirlo conosce molto bene e soprattutto attaccante che conosce il calcio italiano, e che quindi ha bisogno solo di un rapido ripasso prima di poter essere schierato. Dzeko non avrebbe avuto bisogno neanche di quello, ma la, da società grande con le idee ben chiare, ha deciso di lasciare il tavolo al quale era seduto con Napoli e Roma, che ora rischiano una grande beffa. A meno che lanon torni come un avvoltoio sul piatto per portarsi ...

